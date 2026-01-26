Paris, capitale de la mode ? D’hier à aujourd’hui Bibliothèque publique d’information Paris

Pourquoi Paris est-elle devenue la capitale mondiale de la mode ? Entre mythe, stratégie économique et rayonnement culturel, cette conférence propose de comprendre la construction d’un modèle unique.

Des ateliers de couture aux podiums internationaux, elle explore les raisons historiques et symboliques qui ont fait de Paris une référence incontournable, tout en interrogeant la place qu’elle occupe aujourd’hui dans un paysage de la mode en pleine mutation.

Dans le cadre de son nouveau cycles de conférences « Tissez, pensez, créez ! », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour de l’évolution de la place de la mode à Paris.

Le lundi 16 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1, Niveau 2 de la BpiParis

https://agenda.bpi.fr/evenement/paris-capitale-de-la-mode-dhier-a-aujourdhui/ contact.communication@bpi.fr



