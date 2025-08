Paris célèbre Christo et Jeanne-Claude à l’occasion du 40e anniversaire du Pont Neuf empaqueté

Paris célèbre Christo et Jeanne-Claude à l’occasion du 40e anniversaire du Pont Neuf empaqueté samedi 6 septembre 2025.

À compter de septembre, Paris rendra hommage à Christo et Jeanne-Claude, dans le cadre des 40 ans du Pont Neuf empaqueté. Une exposition en plein air sera installée sur les berges de la Seine et une place emblématique sera nommée du nom du couple d’artistes. A l’été 2026, l’artiste JR présentera ensuite un projet inspiré par Christo et Jeanne-Claude, qui transformera à nouveau le plus vieux pont de Paris.

J’ai voulu le transformer, faire d’un objet architectural, un objet d’inspiration pour les artistes, un objet d’art tout court. Qu’il devienne pour la première fois une sculpture mais éphémère. Christo,

Du 6 septembre au 30 octobre, la Fondation Christo et Jeanne-Claude présentera Christo et Jeanne-Claude : Projets Parisiens, avec le soutien de la Ville de Paris. Cette exposition gratuite, installée en plein air sur les berges de Seine (quai de la Mégisserie en contrebas du Pont Neuf), retracera le lien puissant qui a uni les artistes à la capitale française au long de leur carrière. Point de départ de la vie et de l’œuvre communes de Christo et Jeanne-Claude, Paris est également la ville où ils ont mené à bien le plus grand nombre de projets : Mur de barils de pétrole – Le Rideau de fer, 1961-1962 ; Statue empaquetée, Trocadéro, 1964 ; Le Pont Neuf empaqueté, Paris, 1975-1985 ; L’Arc de Triomphe empaqueté, Paris, 1961-2021.

En complément de l’exposition présentée sur les berges de Seine, un audio-guide disponible sur l’application gratuite Bloomberg Connects, offrira en outre l’accès à des contenus supplémentaires. Les visiteurs pourront y accéder au moyen de QR codes au long de l’exposition. Celles et ceux qui seraient dans l’incapacité de s’y rendre pourront découvrir l’exposition en ligne grâce à Bloomberg Connects.

En l’honneur du couple d’artistes et de leurs projets monumentaux dans la capitale française, Anne Hidalgo, Maire de Paris, a proposé au Conseil de Paris de donner le nom de Christo et Jeanne-Claude à une place emblématique. Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité et la place entourant la statue d’Henri IV sur le Pont Neuf sera ainsi renommée : Place du Pont Neuf – Christo et Jeanne-Claude. L’inauguration interviendra à l’automne (la date exacte sera prochainement communiquée).

En septembre, Paris célébrera les 40 ans de la transformation par Christo et Jeanne-Claude du Pont Neuf, le plus vieux pont de la ville, en une œuvre d’art monumentale. Du 22 septembre au 5 octobre 1985, grâce à l’expertise de 12 ingénieurs et de 300 ouvriers spécialisés, le plus vieux pont de Paris a été enveloppé de 41.800m² de tissu, sécurisé par 13km de cordes et 12 tonnes de câbles d’acier. Pour marquer le 40e anniversaire du Pont Neuf Wrapped, une exposition en plein air sera présentée sur les berges de la Seine du 6 septembre au 30 octobre, et une place emblématique au cœur de Paris sera nommée en l’honneur de Christo et Jeanne-Claude.

Du samedi 06 septembre 2025 au jeudi 30 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-31T00:59:59+01:00

Date(s) :