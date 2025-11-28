Paris ‘ci la musique Montréal-les-Sources Montréal-les-Sources
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 21:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Paris’ci la musique, la fabuleuse histoire du Music-Hall
Montréal-les-Sources Le canard en bois Montréal-les-Sources 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 69 32 moratal.marcel@orange.fr
English :
Paris’ci la musique, the fabulous story of Music Hall
German :
Paris’ci la musique, die fabelhafte Geschichte der Music-Hall
Italiano :
Paris’ci la musique, la favolosa storia del Music Hall
Espanol :
Paris’ci la musique, la fabulosa historia del Music Hall
L’événement Paris ‘ci la musique Montréal-les-Sources a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale