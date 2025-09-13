Paris Coffee Show Parc Floral de Paris Paris

Le Paris Coffee Show rassemble tous les acteurs de la filière, de la cerise à la tasse, pour apporter aux visiteurs – professionnels (torréfacteurs, coffee shops, barista, acteurs de la grande distribution et CHR) et passionnés de café – de réelles expériences et découvertes liées au monde du café. En France, la filière est en constant essor ! Nous comptabilisons plus de 800 torréfacteurs, avec une émergence ces dernières années de nouvelles méthodes de dégustation (slow coffee, boissons et cocktails, accords mets-café, etc.), de nouveaux lieux de dégustations, de nouvelles tendances…

Cette année encore, toute l’équipe apportera un soin particulier à l’environnement en créant un événement le plus écoresponsable possible ! Nos stands, équipements, moquettes et autres papiers feront l’objet d’une utilisation mesurée et raisonnée. Parce que le café nous vient de la nature, il est fondamental de partager ses valeurs et d’être en accord avec notre environnement.

Venez vivre une expérience unique au Paris Coffee Show, en partenariat avec le festival Sirha Omnivore !

4 espaces d’animations et 5 championnats prestigieux

– AU COEUR DU VILLAGE DES TORREFACTEURS : Rencontrez les torréfacteurs présents, dégustez leurs cafés et échangez avec eux. Ils vous feront découvrir la subtilité des variétés de café grâce à leur connaissance affinée du produit et de leur expertise.

– L’ESPACE COFFEE SHOP : Venez découvrir les démonstrations de Baristas et pâtissiers reconnus et déguster leurs créations.

– L’ESPACE TORREFACTION : Des Workshops, ateliers et dégustations avec des spécialistes café pour aborder toutes les spécificités de la Torréfaction, animés par Daniela Capuano, torréfactrice et seule femme Meilleur(e) Ouvrier(ère) de France.

– L’ESPACE CUPPING : Venez déguster les cafés de nos torréfacteurs et importateurs qu’ils prépareront sous vos yeux.

– CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TORREFACTION – CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CUP TASTERS – CHAMPIONNAT DE FRANCE DES TECHNICIENS CAFE – CONCOURS DU MEILLEUR EXPRESSO DE FRANCE DU COLLECTIF CAFE – CONCOURS DU MELLEUR COFFEE SHOP DE FRANCE

Le Collectif Café vous donne rendez-vous du 13 au 15 spetembre au Parc Floral, pour le 1er événement français dédié au café et à son univers !

Du samedi 13 septembre 2025 au lundi 15 septembre 2025 :

Tout public.

Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris