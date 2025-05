Paris Colmar – Vitry-le-François, 5 juin 2025 12:00, Vitry-le-François.

Marne

Paris Colmar Rue de la Glacière Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05 12:00:00

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-06-05

76ème édition de la plus longue épreuve au monde de marche athlétique.

– Passage de la Mythique à partir de 12h00 rue de la Glacière

– Départ de la Cabu à 14h45 Parc Omnisports Fabien Ghiloni.Tout public

76ème édition de la plus longue épreuve au monde de marche athlétique.

– Passage de la Mythique à partir de 12h00 rue de la Glacière

– Départ de la Cabu à 14h45 Parc Omnisports Fabien Ghiloni

Venez soutenir les marcheurs dans la plus longue épreuve au monde. .

Rue de la Glacière

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

English : Paris Colmar

76th edition of the world’s longest race walk.

– Passage of the Mythique from 12:00 rue de la Glacière

– Start of the Cabu at 2.45pm Parc Omnisports Fabien Ghiloni.

German :

76. Ausgabe des weltweit längsten Wettkampfs im athletischen Gehen.

– Durchgang der Mythique ab 12.00 Uhr Rue de la Glacière

– Start der Cabu um 14:45 Uhr Parc Omnisports Fabien Ghiloni.

Italiano :

76a edizione della corsa a piedi più lunga del mondo.

– Passaggio del Mythique dalle ore 12.00 rue de la Glacière

– Partenza della Cabu alle 14.45 Parc Omnisports Fabien Ghiloni.

Espanol :

76ª edición de la carrera a pie más larga del mundo.

– Paso de la Mythique a partir de las 12.00 horas rue de la Glacière

– Salida de la Cabu a las 14.45 horas Parc Omnisports Fabien Ghiloni.

L’événement Paris Colmar Vitry-le-François a été mis à jour le 2025-05-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne