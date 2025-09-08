Paris Comedy Club Chauny

Paris Comedy Club Chauny dimanche 8 février 2026.

Paris Comedy Club

2 Place Yves Brinon Chauny Aisne

Tarif : 6 – 6 –

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Le PARIS COMEDY CLUB réunit la crème de la nouvelle génération d’humoristes, de ceux que vous avez déjà entendus à la radio, aperçus à la télévision ou suivis sur les réseaux sociaux. Véritable label de l’humour, il vous promet un plateau de talents professionnels prêts à vous faire rire aux éclats. Venez découvrir un show explosif et vivant, où chaque artiste apporte sa touche unique pour un moment de rire inoubliable. 6 .

2 Place Yves Brinon Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 23 52

