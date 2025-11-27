PARIS COMEDY CLUB – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

RORI Début : 2026-03-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Miroir, le dernier EP de Rori, puise dans l’énergie des nineties pour la faire résonner au présent. Guitares brûlantes, basses grondantes, textes à vif : une pop à facettes, intime et rageuse, où se heurtent amour et haine, fascination et rejet. À travers des titres comme Jalousie, Vérité ou Loser, Rori tend un miroir à sa génération, obsédée par l’image et les réseaux sociaux. Après Une Saison en enfer, journal de ses démons, elle transforme aujourd’hui ses doutes en force, entre lucidité, féminité brutale et énergie incandescente.

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33