AGENDA · Rennes
Paris Comedy Club Le Bacchus Rennes
mardi 12 janvier 2027 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
Paris Comedy Club Le Bacchus Rennes 12 et 13 janvier 2027
Les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération et de la scène parisienne en déplacement au Café Théâtre Le Bacchus !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-12T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-01-13T22:15:00.000+01:00
1
Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes
- Les portes ouvertes de l’Antipode Antipode Rennes 11 septembre 2026
- KIBOLIVE n°1 Théâtre du vieux Saint-Etienne Rennes 11 septembre 2026
- KIBOLIVE n°1, Théâtre du vieux Saint-Etienne, Rennes 11 septembre 2026
- KIBOLIVE n°1 – Blindtest concert – musique de film Théatre du vieux Saint-Etienne Rennes 11 septembre 2026
- Portes ouvertes : séance d’initiation gratuite à la « Line Dance » La Maison Bleue : maison de quartier Rennes 11 septembre 2026