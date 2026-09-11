Informations pratiques

Paris Comedy Club Le Bacchus Rennes 12 et 13 janvier 2027

Les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération et de la scène parisienne en déplacement au Café Théâtre Le Bacchus !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-12T21:00:00.000+01:00

Fin : 2027-01-13T22:15:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes



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