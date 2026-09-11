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AGENDA · Rennes

Paris Comedy Club Le Bacchus Rennes

mardi 12 janvier 2027 · Le Bacchus · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 12 janvier 2027
Fin
mardi 12 janvier 2027
Lieu
Le Bacchus
Adresse
3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville
Rennes

Paris Comedy Club Le Bacchus Rennes 12 et 13 janvier 2027

Les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération et de la scène parisienne en déplacement au Café Théâtre Le Bacchus !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-12T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-01-13T22:15:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


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