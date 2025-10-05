PARIS COMEDY CLUB – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

PARIS COMEDY CLUB Début : 2026-01-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération. Les meilleurs humoristes vont jouer sur Paris… Ce soir, ils viennent chez vous.Sébastien Giray présente les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération et de la scène parisienne.Au programme, 3x 20min de stand up comme on les aime.Venez rire avec eux !Line-up à venir

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10