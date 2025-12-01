Paris Comedy Club Plateau d’humoristes | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

Venez voir et découvrir les humoristes du Paris Comedy Club à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51  hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see the Paris Comedy Club comedians at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand.

German :

Sehen und entdecken Sie die Humoristen des Paris Comedy Club in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand.

Italiano :

Venite a vedere i comici del Paris Comedy Club alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand.

Espanol :

Venga a ver a los cómicos del Club de la Comedia de París en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand.

