Paris Comedy Club Le K Reims

Paris Comedy Club

Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne

Début : 2026-02-04 20:00:00

Le PARIS COMEDY CLUB réunit la crème de la nouvelle génération d’humoristes, de ceux que vous avez déjà entendus à la radio, aperçus à la télévision ou suivis sur les réseaux sociaux.

Véritable label de l’humour, il vous promet un plateau de talents professionnels prêts à vous faire rire aux éclats. Venez découvrir un show explosif et vivant, où chaque artiste apporte sa touche unique pour un moment de rire inoubliable.

Florian Lex, Franjo Reno, Sébastien Giray, Patrick Chanfray et Arnaud Cosson vous attendent pour un show unique et une programmation exclusive à cette date.

Rendez-vous le mercredi 4 février 2026 à 20h au K pour une soirée exceptionnelle ! .

Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est

