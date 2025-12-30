PARIS COMEDY CLUB THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu

PARIS COMEDY CLUB Début : 2026-02-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération et de la scène parisienne en déplacement au Théâtre à l’Ouest ! Au programme : des surprises :) Venez rire avec nous !Les billets Carré Or sont en vente uniquement sur notre site : https://theatrealouest.com/lyon/spectacle/reserver-places/les-humoristes-les-plus-drole-de-la-nouvelle-generation-paris-comedy-club

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69