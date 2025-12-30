PARIS COMEDY HOLIDAY THEATRE A L’OUEST Auray

PARIS COMEDY HOLIDAY Début : 2026-07-03 à 20:30. Tarif : – euros.

Cet été, les humoristes les plus drôles de la scène parisienne déposent leurs valises au Théâtre à l’Ouest !Au programme des vacances : Rire et bonne humeur !Une soirée découverte pendant votre été à partager en famille ou entre ami-es Soirée conseillée à partir de 12 ans.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56