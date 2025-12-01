Paris Concert Made In Blanzy Salle EVA Blanzy

Paris Concert Made In Blanzy

Salle EVA 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-13 20:30:00

2025-12-13

Paris a inspiré des centaines, peut-être des milliers de chansons. L’Orchestre des Verreries en a choisi une douzaine, parmi les plus célèbres, et de tous les genres, des plus anciennes aux plus récentes, des plus romantiques aux plus jazzy pour le plus grand plaisir du public. Paris-Concert made in Blanzy.

En Face B, la fête se poursuivra avec les Crock’Notes, groupe musical local qui proposera un programme enjoué de variétés pour d’autres plaisirs musicaux. Ça balance pas mal à Blanzy. .

