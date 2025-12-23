Paris Courts Devant Cinéma 7 Batignolles Paris

Au programme : une compétition de courts métrages soumise à un jury de professionnel·les, des premiers longs métrages en avant première en présence des équipes des films, le programme Les Petits Courts Devant destiné au jeune public, des séances de pitchs, des masterclass, des tables rondes. Mais aussi des formats uniques : les Scénarios Vivants, Casting en Cour(t)s, un Scénario à l’Épreuve du Genre et encore bien d’autres labos créatifs.

Et bien sûr le retour du dispositif Ça Tourne en Île-de-France, un concours de courts métrages franciliens qui met au défi les cinéastes de réaliser leur film en seulement 7 jours, sur un sujet imposé (différent chaque année), et avec l’obligation d’écrire un vrai rôle pour un comédien ou une comédienne en situation de handicap.

Sans oublier les incontournables soirées Ciném’Afters au bar Chez Christophe, qui réunissent les festivaliers et festivalières autour d’un verre (ou deux…), d’un dancefloor et de musiques endiablées…

Autant de bonnes raisons d’investir le quartier des Batignolles pendant sept jours pour pimenter le début de votre année 2026 !

Du vendredi 09 janvier 2026 au vendredi 16 janvier 2026 :

payant

Public jeunes et adultes.

Cinéma 7 Batignolles Au fond de l’allée, 86 Rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

https://www.courtsdevant.com https://www.facebook.com/courts.devant/ https://www.facebook.com/courts.devant/



