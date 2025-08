Paris Design Week – Accommoder les restes, une exposition sur le design circulaire à la Caserne des Minimes Caserne des Minimes Paris

Installée dans la cour de la Caserne des Minimes, cette exposition réunit onze installations conçues par les étudiants en scénographie de Duperré, à partir de rebuts issus des ateliers de tressage de SCF, une entreprise familiale installée à Cholet depuis plus de 60 ans. Ces excédents de production – cordons, galons, lacets – deviennent matière première d’un nouveau récit, poétique et engagé.

Chaque installation explore à sa manière le design circulaire : objets, sculptures, dispositifs interactifs ou immersifs composent un parcours à la fois visuel, tactile et réfléchi. Ensemble, ils questionnent notre rapport aux déchets, aux savoir-faire et aux modes de production actuels.

En parallèle de l’exposition, plusieurs temps de rencontres, ateliers et médiations sont proposés, pour découvrir les techniques du tressage, échanger autour des enjeux de durabilité dans le design, et valoriser une nouvelle génération de créateurs soucieux de conjuguer création et responsabilité.

Vernissage : samedi 6 septembre, de 18h30 à 22h00

Crédits : Duperré

À l’occasion de Paris Design Week 2025, la Société Choletaise de Fabrication (SCF), Made by Bobine (MBB) et l’École Duperré s’associent pour présenter « Accommoder les restes », un projet collaboratif qui explore les potentiels esthétiques et symboliques des chutes textiles industrielles

Du jeudi 04 septembre 2025 au samedi 13 septembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Caserne des Minimes 3 rue Saint Gilles 75004 Paris