Paris Design Week – Exposition INTÉRIEURS JOUR de Jacques Pépion Maison de Victor Hugo Paris jeudi 4 septembre 2025.

Une exposition qui dévoile le travail intuitif, rigoureux et élégant du photographe au style reconnaissable. Après deux expositions personnelles en 2016 et 2018, cette nouvelle exposition parisienne d’une quarantaine de tirages, témoigne de lieux d’exception (palaces, résidences privées) d’architectes de renom international, et de collections particulières de meubles et d’objets.

Dans une des salles du musée, sur un parcours linéaire en trois parties « Intérieurs», « Détails » et « Techniques mixtes », cette série de formats et de supports différents (tirages couleurs, tirages platine-palladium, gravures d’après plaques photo sensibles, et polaroid) en couleurs et en noir et blanc, dévoile un langage pur au cadrage distinctif, inspiré et sensuel, qui se donne à voir en lumière du jour.

INTÉRIEURS JOUR, une exposition toute en perception de la lumière audacieuse qui libère le regard, sublimant le travail des architectes d’intérieur et des collectionneurs d’art.

À l’occasion de la Paris Design Week 2025, Jacques Pépion, photographe « portraitiste

d’intérieurs » présente INTÉRIEURS JOUR, du 4 au 13 septembre au musée de la Maison de

Victor Hugo, place des Vosges à Paris. Une quarantaine de photographies en écho à la vision

transversale du design portée par la Paris Design Week, et à la créativité hugolienne pour la

décoration.

Du jeudi 04 septembre 2025 au samedi 13 septembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Maison de Victor Hugo 6 place Victor Hugo 75004 Paris