Paris Design Week – France Design Impact Award Galerie Wilde Paris

Sur plus de 200 candidatures, 40 projets ont été retenus par trois jurys d’experts – environnemental, sociétal et économique – pour leur capacité à transformer durablement nos environnements. Objets, services, dispositifs techniques ou solutions numériques : les propositions sont variées et mobilisent de nombreux champs du design.

Ces projets seront exposés à Paris, du 12 au 22 septembre 2025, à la Galerie Wilde, dans le cadre de la Paris Design Week et de France Design Week, avec le soutien du Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’Art de la Ville de Paris.

Le Grand Jury, présidé par le designer Mathieu Lehanneur, a désigné 13 lauréats parmi les nominés. Les résultats seront annoncés le 12 septembre, lors d’une journée inaugurale en présence des jurys, partenaires et acteurs du design. Un catalogue numérique sera mis en ligne sur le site France Design Hub.

Vernissage : vendredi 12 septembre à 18h30

Dans un contexte de transitions écologiques, sociétales et économiques, le design joue un rôle déterminant. La première édition du France Design Impact Award met en lumière des projets exemplaires, sélectionnés pour leur impact réel sur les usages, les pratiques et les modes de vie.

Du vendredi 12 septembre 2025 au lundi 22 septembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Galerie Wilde 4-8 rue François Miron 75004 Paris