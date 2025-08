Paris Design Week – L’Atelier de Marlène Huissoud Galerie Layettes Champs-Élysées Paris

À l’occasion de la Paris Design Week, les Galeries Lafayette Champs-Élysées accueillent L’Atelier, une installation immersive de la designer française Marlène Huissoud, en partenariat avec le Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’art de la Ville de Paris.

Clients et curieux pourront découvrir les œuvres de l’artiste engagée au sein de son atelier recréé dans la Boardroom, espace historique du magasin. À travers cette installation, Marlène Huissoud invite les visiteurs à se réorienter vers un monde plus naturel et plus respectueux de la planète.

Lauréate des Grands Prix de la Création de la Ville de Paris 2024, Marlène Huissoud est une designer expérimentale qui partage son temps entre des projets personnels dans les domaines de l’art et du design, et des collaborations avec différentes entreprises. En 2014, elle est diplômée d’un master Material Futures à Central Saint Martins à Londres, où elle développe le projet From Insects, une recherche sur les matériaux issus des abeilles et des vers à soie.

Son travail interroge nos manières de produire en créant des pièces conceptuelles qui remettent en question l’usage des ressources naturelles et la place du design dans la société actuelle. Son processus de création est une invitation à prendre conscience de notre impact sur la Terre.

À l’occasion de la Paris Design Week, Marlène Huissoud présente L’Atelier, une installation immersive au sein de la Boardroom des Galeries Lafayette Champs-Élysées. Un projet à la croisée de l’art et du design, présentant le travail de cette designer expérimentale.

Du lundi 04 août 2025 au dimanche 14 septembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Galerie Layettes Champs-Élysées 60 Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris