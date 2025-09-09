Paris Design Week – Le graphisme s’invite au Centre Pompidou ! Centre Pompidou Paris

Paris Design Week – Le graphisme s’invite au Centre Pompidou ! Centre Pompidou Paris mardi 9 septembre 2025.

L’association Écrire la Ville

lance un projet inédit de création graphique en grand format, visible

depuis le parvis de l’emblématique musée parisien, le mardi 9 septembre

de 14h à 19h. Cette intervention urbaine célèbre l’affiche comme un medium d’expression contemporaine, valorisant un art souvent oublié dans l’espace public.

Pour préparer cette performance, un atelier a réuni des étudiants de plusieurs écoles de design graphique : le DSAA Typographie de l’École Estienne, l’EPSAA, le DNMADE Claude Garamont et la section Design Social et Éthique du Campus Fonderie de l’Image. L’objectif : réinventer l’affiche comme espace de narration publique, en combinant gestes manuels, typographiques et poétiques.

Dans le cadre de cet événement, une conférence modérée par Silvia Doré, à 17h40, intitulée « Comment l’écriture nous oriente et nous guide dans nos espaces communs ? », réunira Eddy Terki, de l’association Écrire la Ville, et Thanh-Phong Lê, designer de Travaux Pratiques. Ils présenteront leurs projets et partageront leur vision d’une écriture graphique qui structure et raconte la ville. Ils évoqueront notamment la signalétique du Centre Pompidou, sa bibliothèque, et comment la typographie influence notre manière de nous repérer et de nous connecter à l’espace public.

Dans la continuité, le workshop Graphisme à ciel ouvert investit le parvis : étudiants en art et design y conçoivent en direct des affiches qui dialoguent avec la ville pour devenir des espaces à lire.

Le public est invité à découvrir ces réalisations à 19h, depuis le Centre Pompidou, pour voir comment les mots et les images naissent, prennent forme et s’inscrivent dans notre paysage urbain.

Cette action est soutenue par la Ville de Paris.

À l’occasion de la Paris Design Week et de la fermeture temporaire du Centre Pompidou, une initiative mêlant création graphique, ateliers étudiants et réflexion sur l’écriture urbaine investit le parvis du musée.

Le mardi 09 septembre 2025

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Centre Pompidou Place Georges Pompidou 75004 Paris

