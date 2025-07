Paris Plages : Baignade dans la Seine au Bras Marie Paris en Seine – Baignade Bras-Marie Paris

Pour accéder au site, il est essentiel de savoir nager, d’avoir au moins 14 ans et de mesurer 1,40m minimum. Le port d’une bouée est obligatoire, celle-ci est prêtée et est à rendre en bon état. Une mise à l’eau supervisée par les personnels de sauvetage et de surveillance permet de vérifier ces deux conditions. 3 surveillants de baignade minimum sont présents. Tout mineur de moins de 14 ans doit être accompagné par un adulte. Le site peut accueillir 150 personnes maximum.

Il n’y a pas de cabine individuelle pour se changer mais des casiers sécurisés sont mis à disposition pour y laisser ses affaires. Il est donc recommandé de venir directement en tenue de baignade. Des douches – obligatoires avant d’aller se baigner –, sont à disposition, un accès à des toilettes, un poste de secours ainsi que des espaces pour s’asseoir et profiter du soleil.

Le site du Bras Marie est ouvert tous les jours, tant que les conditions de sécurité sont réunies : courant modéré, qualité de l’eau analysée quotidiennement par la Ville et météo clémente. En cas de fermeture exceptionnelle des sites, les visiteurs et les visiteuses sont informés en se rendant directement sur place ou sur sur la page dédiée du site internet de la Ville de Paris.

Bonne baignade !

Du samedi 05 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

dimanche

de 08h30 à 17h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 08h30 à 11h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Paris en Seine – Baignade Bras-Marie 2W Port des Célestins 75004 Paris