Paris en vues : la ville à travers le prisme d’artistes contemporains Grilles de l’Hôtel de Ville Paris lundi 22 septembre 2025.

Avec les artistes : Martine ABALLÉA, Adel ABDESSEMED, Malala ANDRIALAVIDRAZANA, Sally APFELBAUM, Julien AUDEBERT, BRODBECK & DE BARBUAT, Jean-François CHAPUT, Anne DAEMS, Philippe DURAND, Bill FONTANA, Thierry FONTAINE, FLORISA, Mathilde GELDHOF, Nicolas GIRAUD, Isabelle GROSSE, Marie-Jeanne HOFFNER, Christine LJUBANOVIC, Randa MAROUFI, Charlotte MOTH, Emeka OGBOH, Mathieu PERNOT, Gueorgui PINKHASSOV et Patrick ZACHMANN.

À propos du Fonds d’art contemporain – Paris Collections Héritier des Collections Municipales de la Ville de Paris créées en 1816, le Fonds d’art contemporain conserve aujourd’hui une collection de 23 500 œuvres. Elle contient près de 800 photographies datées de 1953 à nos jours qui mêlent photographie plasticienne et procédés plus traditionnels.

La collection s’enrichit chaque année grâce à une politique d’acquisitions ambitieuse. Sa spécificité repose sur une diffusion hors-les-murs, à travers plusieurs programmes d’éducation artistique et culturelle et de médiation.

Véritable invitation à la déambulation à travers les rues de Paris, cette exposition de photographies met en lumière les regards d’artistes contemporains portés sur la ville. Les œuvres sont issues de la collection municipale et soulignent la diversité des approches esthétiques, des temporalités et des points de vues, entre observation documentaire, exploration sensible et mise en scène poétique du quotidien.

Du lundi 22 septembre 2025 au lundi 03 novembre 2025 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Grilles de l’Hôtel de Ville 29 rue de Rivoli Centre Paris

https://fondsartcontemporain.paris.fr/