Paris Games Week 2025 Parc des expositions de la porte de Versailles Paris jeudi 30 octobre 2025.

UNE PGW25 PENSÉE POUR TOUS

Bienvenus dans un parcours pensé autour de grands univers thématiques : que vous soyez passionné de gaming, fan de pop culture, en famille, professionnel ou jeune en quête d’orientation, il y en aura pour tous les goûts !

PGW Gaming

Plongez à 100% dans l’univers du jeu vidéo à travers 4 zones incontournables. Retrouvez les grands éditeurs, les dernières nouveautés des indépendants, les nouvelles technologies et les jeux qui ont marqué l’histoire.

PGW Pop Culture

Un espace qui met à l’honneur l’univers du manga et du cosplay.

PGW Family

Un espace pensé pour les familles, alliant jeux vidéo adaptés à l’âge, jouets, contenus éducatifs, ateliers immersifs et animations pour découvrir le numérique en toute sérénité.

PGW Campus

Espace dédié à la formation et aux carrières : écoles, métiers du jeu vidéo, conférences inspirantes et rencontres avec des pros du secteur.

La grande scène

Pour la première fois, Le Dôme de Paris ouvrira ses portes pour accueillir la grande scène de la Paris Games Week.

Gala TCG

Le Gala TCG (Trading Card Games) s’invite à la PGW sur un espace inédit de 2000 m2, rendez-vous incontournable de tous les passionnés de cartes à collectionner.

Geek Market

Le repaire des passionnés entièrement dédié à la collection, à la pop culture et aux produits dérivés dans une ambiance authentique et festive.

Rencontres talents

L’espace Rencontres Artistes est un moment de proximité unique entre les talents de la pop culture et leur communauté.

Food Court

Un espace restauration pour savourer une pause gourmande entre deux découvertes.

Fan Zone

La Fan Zone, c’est l’endroit idéal pour vivre l’intensité de la Paris Games Week en collectif.

La Paris Games Week est de retour ! Une expérience incontournable pour les fans de jeux vidéo, mais aussi pour tous les curieux, familles et passionnés de culture geek. Rendez-vous du 30 octobre au 2 novembre au Parc des expositions, Porte de Versailles.

Réservez vos billets dès maintenant !

Du jeudi 30 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

dimanche

de 09h30 à 19h00

jeudi, vendredi, samedi

de 09h30 à 21h00

payant

A partir de 16 euros

Tout public.

Parc des expositions de la porte de Versailles Parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles 75015 Paris

