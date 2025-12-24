Paris haitian Food festival, restaurant Lakay Madiba Paris

Manger à volonté haitien et africain à petits prix

Un festival de buffet à volonté haitien et africains à petits prix à Paris.

Au delà de la découverte d’un design gustatif élaboré des Caraïbes et travaillé pour le bonheur de vos papilles;

La gastronomie haitienne est un savant mélange de cuisine française, espagnole, africaine et des caraibes ce qui en dit long sur sa particularité;
Le festival se déroule restaurant Lakay Madiba, 50 bd de Strasbourg 75010 Paris proche Gare de l’est.

Pour plus d’infos: 0651967351
Le festival propose un mélange de buffet à volonté, brunch et ambiance selon les jours et la programmation;
Prix de 18€ à 30€ par Paiement sur placeProgrammation:
Mercredi 24 décembre:19h à 22h
buffet à volonté + ambiance zouk et konpa à 25€
jeudi 25 décembre: 12h à 22h:
– 12h à 18h: buffet à volonte + konpa / 25€
– 19h à 22h: buffet à volonte + hip hop / 25€
vendredi 26 décembre: 12h à 22h / 18 à 20€
Samedi 27 décembre: 12h à 22h / 18 à 20€
Dimanche 28 décembre : 12h à 17h / brunch 100% haïtien / 30€portable: 0651967351

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-24T19:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-28T17:30:00.000+01:00

 0650967351

restaurant Lakay Madiba 50 bd de la strasbourg 75010 Paris Quartier de la Porte-Saint-Denis Paris 75010 Paris


