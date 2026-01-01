Paris. Initiation gratuite a la langue creole martiniquaise Maison des associations Paris

Nous vous offrons une séance d’initiation gratuite au créole martiniquais afin de bien commencer l’année, le mercredi 14 janvier 2026, de 18h30 à 19h30, à la MVAC 11 rue Caillaux 75013 Paris.

Un atelier gratuit pour qui ?

Ceux qui veulent goûter à la langue de leurs parents et grands-parents

Ceux qui veulent partir simplement à la découverte d’une nouvelle langue

Pourquoi proposons-nous ces ateliers ?

Le constat de la rupture

S les langues créoles, nées il y 4 siècles, ont résisté aux interdictions, elles sont menacées aujourd’hui par les effets de la rupture générationnelle. En effet, les enfants nés des parents vivant en France hexagonale (génération BUMIDOM), c’est-à-dire les générations Y, Z, Alpha, d’ici et d’ailleurs, ne parlent pas la langue ou la déforment.

Soucieux de notre patrimoine linguistique, nous travaillons à mettre en lumière ces langues – symboles de résilience par excellence – à les valoriser et à les sauvegarder.

Approche pédagogique

L’interactivité

L’interaction et la mise en situation comme levier d’apprentissage car les langues créoles sont avant toute chose des langues orales. Donc du langage corporel.

Le respect

Comme toutes les langues, les langues créoles ont, en plus du vocabulaire, une grammaire, une graphie, une syntaxe.

Savoir écrire, c’est respecter la force de résilience de la langue et le sens de l’héritage.

Informations pratiques

Cette séance d’initiation est gratuite et se déroulera le mercredi 14 janvier 2026, de 18h30 à 19h30 à :

Maison des associations MVAC Paris 13

11 rue Caillaux

75013 Paris

Autres informations Si vous souhaitez intégrer un groupe de niveau pour un atelier de langue créole aller sur Kreyol.academy

Venez vous initiez à la langue créole martiniquaise, vous qui ne comprenez rien à cette langue que pourtant vos parents et grands-parents utilisent devant vous, vous qui avez envie simplement d’apprendre une nouvelle langue !

Le mercredi 14 janvier 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 17 ans.

Maison des associations 11, rue caillaux 75013 Paris

https://lespontsdelespoir.vision/ lespontsdelespoir@gmail.com



