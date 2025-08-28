Paris-Istanbul, dernier appel Salle socio-culturelle Courcité

Paris-Istanbul, dernier appel Salle socio-culturelle Courcité jeudi 9 avril 2026.

Paris-Istanbul, dernier appel

Salle socio-culturelle Rue du Stade Courcité Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Paris-Istanbul, dernier appel Les Passionnés du Rêve Théâtre contemporain

À partir de 8

Depuis ses 15 ans, Defné Keder a embarqué 123 fois à bord du vol Paris-

Istanbul. Soudain, en l’espace d’une nuit, la Turquie s’embrase et le destin

de Defné bascule. Au moment de franchir la frontière, la terre tremble

sous ses pieds. Le temps se suspend. Defné est propulsée dans un tourbillon

d’absurdités, sa mémoire lui joue des tours et une petite fille aux histoires

invraisemblables vient la hanter, une enfant-star du cinéma turc des

années 70. Entre paranoïa et réelle peur, le retour au pays natal n’est plus

aussi facile. Faut-il prendre le risque ?

Defné Keder, alter ego de l’autrice Sedef Ecer, est accompagnée dans sa traversée

par une myriade de personnages incarnés par deux comédiennes. Ensemble, elles

nous plongent dans une histoire de séismes, d’amnésies et rendent hommage à

Istanbullywood, l’âge d’or du cinéma turc.

Émouvante , authentique , profonde … les adjectifs ne manquent pas pour cette pièce qui promet

un grand moment d’émotion. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.

Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€ .

Salle socio-culturelle Rue du Stade Courcité 53700 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr

English :

Paris-Istanbul, last call Les Passionnés du Rêve Contemporary theater

German :

Paris-Istanbul, letzter Aufruf Les Passionnés du Rêve Zeitgenössisches Theater

Italiano :

Parigi-Istanbul, ultima chiamata Les Passionnés du Rêve teatro contemporaneo

Espanol :

París-Estambul, última llamada Les Passionnés du Rêve Teatro contemporáneo

L’événement Paris-Istanbul, dernier appel Courcité a été mis à jour le 2025-08-28 par CDT53