Paris-Istanbul, dernier appel Salle socio-culturelle Courcité

Paris-Istanbul, dernier appel
Salle socio-culturelle Rue du Stade Courcité Mayenne
Début : 2026-04-09 20:30:00
Paris-Istanbul, dernier appel Les Passionnés du Rêve Théâtre contemporain
À partir de 8
Depuis ses 15 ans, Defné Keder a embarqué 123 fois à bord du vol Paris-
Istanbul. Soudain, en l’espace d’une nuit, la Turquie s’embrase et le destin
de Defné bascule. Au moment de franchir la frontière, la terre tremble
sous ses pieds. Le temps se suspend. Defné est propulsée dans un tourbillon
d’absurdités, sa mémoire lui joue des tours et une petite fille aux histoires
invraisemblables vient la hanter, une enfant-star du cinéma turc des
années 70. Entre paranoïa et réelle peur, le retour au pays natal n’est plus
aussi facile. Faut-il prendre le risque ?
Defné Keder, alter ego de l’autrice Sedef Ecer, est accompagnée dans sa traversée
par une myriade de personnages incarnés par deux comédiennes. Ensemble, elles
nous plongent dans une histoire de séismes, d’amnésies et rendent hommage à
Istanbullywood, l’âge d’or du cinéma turc.
Émouvante , authentique , profonde … les adjectifs ne manquent pas pour cette pièce qui promet
un grand moment d’émotion. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.
Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€ .
Salle socio-culturelle Rue du Stade Courcité 53700 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr
