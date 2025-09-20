Paris La Défense : six tableaux signés Guillaume Bottazzi visibles de la Grande Arche Polyptyque de Guillaume Bottazzi – Paris La Défense Courbevoie

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Ce polyptyque de 150m² signé Guillaume Bottazzi est composé de six tableaux de quatre mètres par six. Il est peint à la peinture à l’huile et se trouve sur le boulevard le plus fréquenté du quartier de La Défense.

Ce tableau a été labellisé « Paris 2024 » dans le cadre des jeux Olympiques de Paris. Les lignes sinueuses et les couleurs solaires mettent dans de bonnes dispositions le regardeur. Cette création immersive dopaminée réduit notre anxiété.

Ce polyptique de 144 m² a intégré le parcours artistique de Paris La Défense, le plus grand parcours artistique à ciel ouvert de France. Les plus grands artistes ont marqué le quartier d’affaires comme Alexander Calder, Richard Serra, Takis, Daniel Buren, Joan Miró et César.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales.

2025 est l’année de la santé mentale et l’artiste visuel Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine. Les neurosciences ont prouvé que les œuvres de cet artiste nous font du bien et l’Organisation de la Santé a confirmé que l’art pouvait aider notre santé mentale. La neuroesthétique prend un essor considérable dans notre environnement et le public est invité à s’immerger dans l’univers poétique de l’artiste et à mesurer les effets de cette nouvelle tendance qui habite aujourd’hui notre quotidien. L’objectif est de produire des effets chimiques sur nous qui contribuent à aider notre santé mentale. Ces œuvres patrimoniales ancrées dans notre quotidien diminuent notre anxiété et notre sentiment de solitude. Elles produisent notamment sur nous de la dopamine, de la sérotonine et de l’ocytocine. Elles nous rendent plus heureux et plus forts, plus élégants et plus sains. Elles diminuent les effets de la dépression, favorisent la cohésion sociale et nous aident à prendre du recul sur les choses. Elles nous réconfortent, facilitent l’appropriation des espaces et diminuent les tensions sociales. Elles contribuent à la paix et à l’amour dans le monde.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Le polyptyque de Paris La Défense vu dans la presse :

Le Parisien

Le Progrès

France 2

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris