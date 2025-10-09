Paris-La havane-Paris Mairie du 17e Paris

Paris-La havane-Paris Mairie du 17e Paris jeudi 9 octobre 2025.

Un dialogue entre deux mondes musicaux Saviez-vous que la célèbre habanera de Bizet dans Carmen trouve son origine à Cuba ?

Ce concert retrace l’histoire de ces influences croisées : comment la musique cubaine a inspiré des compositeurs européens tels que Yradier, Bizet ou Ravel, et comment, en retour, des musiciens cubains comme Nin, Lecuona ou Simons ont choisi l’exil vers la France ou les États-Unis, participant au foisonnement artistique des années 1930-1950.

Au cœur de ce programme, une figure centrale : Sebastián Yradier et sa célèbre habanera La Paloma, dont l’« El arreglio » inspira Bizet pour créer l’un des airs les plus connus de l’opéra français.

Des artistes de talent réunis.

Ce voyage musical sera porté par quatre interprètes aux univers complémentaires :

Isabelle CALS, chanteuse lyrique

Laure CAMBAU, pianiste

Philippe POUSSARD, saxophoniste de jazz

Yvan ROBILLIARD, pianiste de jazz

Ensemble, ils feront dialoguer les rythmes cubains, les couleurs de la musique classique européenne et l’énergie du jazz.

durée : 1h15

Les jeudis du Classique et du Jazz en partenariat avec la Mairie du 17e arrondissement de Paris.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 19h30 à 20h45

gratuit

Tout public.

Mairie du 17e 16-20, rue des Batignolles 75017 Paris

https://mairie17.paris.fr/pages/jeudis-du-classique-la-musique-allemande-et-le-cinema-30611