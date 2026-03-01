Paris. Le Jardin de minuit et Suzanne Césaire. Rejoignez notre club de lecture ! ESSpace Paris

Rejoignez-nous à Paris, une fois par mois, pour notre cercle de lectures nocturnes !

Après René Maran, Léon-Gontran Damas, Jacques Roumain, c’est une femme, Suzanne Césaire, qui est mise à l’honneur par notre club de lecture, le Jardin de Minuit. Avec elle, nous célébrons également cette journée de sensibilisation qu’est la Journée internationale des droits des femmes.

Suzanne Césaire

Après René Maran, premier écrivain noir ayant obtenu le Prix Goncourt pour Batouala ; après Léon-Gontran Damas, poète guyanais, cofondateur de la Négritude et son recueil Pigments (1937), censuré dès sa parution ; après Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain; un chef-d’œuvre de la littérature haïtienne et du réalisme merveilleux caribéen ; voici Suzanne Césaire et son livre, Le Grand Camouflage : Écrits de dissidence (1941-1945, Seuil).

Suzanne Césaire est philosophe, essayiste, cofondatrice de la revue Tropiques, et l’une des voix les plus puissantes de la pensée caribéenne du XXe siècle. Elle est la femme d’Aimé Césaire.

La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas. » Suzanne Césaire,

L’œuvre

Martinique, 1941-1945. L’île vit sous le régime de Vichy et la censure de l’amiral Robert. Coupée de la France, privée de liberté, une poignée d’intellectuels martiniquais fonde la revue Tropiques. Parmi eux, Suzanne Césaire. Elle publie sept essais fulgurants : elle y forge une pensée de la rupture, refuse le folklore et le « doudouisme », revendique le surréalisme comme arme de libération et appelle à une littérature « cannibale » capable de dévorer les modèles imposés pour inventer sa propre voix.

Daniel Maximin a rassemblé ces textes dans Le Grand Camouflage : Écrits de dissidence (1941-1945, Seuil, 2009), qui révèle une pensée longtemps éclipsée par celle d’Aimé Césaire. Le titre dit tout : sous la beauté luxuriante du paysage martiniquais se cache la réalité coloniale.

Suzanne Césaire arrache le masque.

Club de lecture Jardin de minuit -Suzanne Césaire-Le Grand Camouflage : Écrits de dissidence ; Crédits : Alexia de Saint John’s

Au programme

Fidèles à la « parole de nuit », nous lirons et commenterons ensemble ces essais selon la méthode de l’arpentage : chacun explore un texte, en extrait une idée, un mot, une question. Puis nous tissons collectivement le sens de cette œuvre brève et incandescente

Pas besoin d’être spécialiste : il suffit de se laisser traverser par le texte.

Que vous ayez lu le livre en entier, feuilleté quelques pages ou simplement entendu parler de Suzanne Césaire, vous êtes les bienvenus dans le cercle.

Vous n’étiez pas à la précédente séance ?

Chaque séance se suffit à elle-même. Vous pouvez rejoindre le cercle à tout moment. Vous retrouverez également les critiques littéraires d’Alexia quant aux livres déjà présentés, sur le site du club.

Le lieu pour le 19 mars 2026, 19 h – 21 h

ESSpace, 15 Rue Jean Antoine de Baïf (Entrée par l’Allée Paris-Ivry – rez-de-chaussée)

75013 Paris / Métro : L14/RER C/Tramway

Pourquoi Le Jardin de minuit ?

Dans les sociétés créoles, la Parole de nuit porte les récits fondateurs, les questionnements interdits, les transmissions essentielles. C’est à cette heure suspendue, entre chien et coq, que les voix se libèrent et que les textes oraux se révèlent.

Le Jardin de Minuit réactive cette tradition orale : un cercle où l’on lit ensemble, où chaque voix compte, où les œuvres du monde dialoguent avec notre présent.

Nous créons ainsi un espace où les discriminations peuvent être nommées, analysées, combattues collectivement?

Les rendez-vous jusqu’au SILEK

Durant ces prochaines rencontres mensuelles, nous cheminerons de René Maran à nos contemporains jusqu’au SILEK (Salon International du Livre de l’Espace Kréyolophone) qui aura lieu Paris du 22 au 24 mai 2026.

Le Jardin de minuit. Un rendez-vous mensuel. Un club de lecture inédit à Paris.

gratuit sous condition

Local mis à disposition gratuitement mais avec obligation de consommer une boisson ou autre. D’où les frais de participation de 5€ et ceci afin de mieux s’organiser la rencontre

Public jeunes et adultes.

ESSpace 15 Rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris

https://lespontsdelespoir.vision/ lespontsdelespoir@gmail.com



