Paris. Le Jardin de minuit s’éveille : rejoignez notre cercle de lectures ESSpace Paris

Rejoignez-nous à Paris, une fois par mois, pour notre cercle de lectures nocturnes !

Après René Maran et Léon-Gontran Damas, c’est autour de Jacques Roumain que nos discussions tournerons.

Jacques Roumain

Après René Maran, premier écrivain noir ayant obtenu le Prix Goncourt pour Batouala ; après Léon-Gontran Damas, poète guyanais, cofondateur de la Négritude et son recueil Pigments (1937), censuré dès sa parution, nous ouvrons Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain; un chef-d’œuvre de la littérature haïtienne et du réalisme merveilleux caribéen.

L’œuvre

Haïti, années 1940. Manuel revient au pays après quinze ans dans les cannes à Cuba. Il retrouve Fonds-Rouge, son village natal, ravagé par la sécheresse et déchiré par une vieille querelle de sang. Mais Manuel a appris la solidarité ouvrière. Il cherche l’eau et, avec elle, la réconciliation d’un peuple avec lui-même.

Roman de la terre, du travail collectif et de l’amour comme force révolutionnaire, Gouverneurs de la rosée est une œuvre portée par une langue créolisée d’une beauté saisissante.

Au programme

Découverte de l’auteur. Plongée dans la vie et la philosophie de Jacques Roumain : ethnologue, poète, fondateur du Parti communiste haïtien, penseur d’un humanisme caribéen ancré dans la terre et le collectif

Lecture à voix haute. Venez avec un extrait du roman qui vous a touché, intrigué, bousculé

Nous ferons aussi résonner des passages de Bois d’ébène, son poème-fleuve, cri de révolte et chant de fraternité noire qui dialogue puissamment avec le roman.

Arpentage collectif : nous explorerons le texte selon cette méthode de lecture partagée : chacun s’empare d’un passage, en extrait une idée-clé, un mot fort, une question ; puis nous tissons collectivement le sens de l’œuvre.

Discussion

Jacues Roumain by Alexia de Saint John’s ; Crédits : Alexia de Saint John’s

Nous pratiquerons l’arpentage lors de cette séance : chaque participant reçoit sur place un ou deux poèmes à explorer, puis restitue au groupe une image, un mot, une question. De ces fragments naît un tissage collectif.

Pas besoin d’être spécialiste : il suffit de se laisser traverser par le texte.

Que vous ayez lu le roman en entier, feuilleté quelques pages ou simplement entendu parler de Roumain, vous êtes les bienvenus dans le cercle.

Vous n’étiez pas là à la précédente séance ?

Vous n’étiez pas là à la précédente séance ?

Chaque séance se suffit à elle-même. Vous pouvez rejoindre le cercle à tout moment.

Concernant notre précédent rendez-vous avec Réné Maran, guyanais, premier écrivain noir à avoir obtenu le Prix Goncourt, retrouvez notre critique littéraire sur notre site.

Le lieu pour le 18 février 2026, 19h-21h

ESSpace

15 Rue Jean-Antoine de Baïf

75013 Paris

Pourquoi Le Jardin de minuit ?

Dans les sociétés créoles, la Parole de nuit porte les récits fondateurs, les questionnements interdits, les transmissions essentielles. C’est à cette heure suspendue, entre chien et coq, que les voix se libèrent et que les textes oraux se révèlent.

Le Jardin de Minuit réactive cette tradition orale : un cercle où l’on lit ensemble, où chaque voix compte, où les œuvres du monde dialoguent avec notre présent.

Nous créons ainsi un espace où les discriminations peuvent être nommées, analysées, combattues collectivement?

Les rendez-vous mensuels du Jardin de Minuit.

Durant ces prochaines rencontres mensuelles, nous cheminerons de René Maran à nos contemporains jusqu’au SILEK (Salon International du Livre de l’Espace Kréyolophone) qui aura lieu Paris du 22 au 24 mai 2026.

Le Jardin de minuit. Un rendez-vous mensuel. Un club de lecture inédit à Paris. Venez échanger autour de l’œuvre de Jacques Roumain, écrivain haïtien, auteur de Gouverneurs de la rosée, un chef-d’œuvre de la littérature haïtienne et du réalisme merveilleux caribéen.

Le mercredi 18 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-18T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-18T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-18T19:00:00+02:00_2026-02-18T21:00:00+02:00

ESSpace 15 Rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris

https://lespontsdelespoir.vision/ lespontsdelespoir@gmail.com



Afficher la carte du lieu ESSpace et trouvez le meilleur itinéraire

