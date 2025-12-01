Paris. Le Jardin de minuit s’éveille : rejoignez notre cercle de lectures nocturnes Maison des associations Paris

Rejoignez-nous à Paris, une fois par mois, pour notre cercle de lectures nocturnes !

Après René Maran, nous accueillons dans notre cercle, Léon-Gontran Damas, poète martinico-guyanais, cofondateur de la Négritude. Son recueil Pigments (1937), Pigments. Névralgies (1972), censuré dès sa parution, reste l’un des textes les plus percutants de la littérature anticoloniale.

Léon-Gontran Damas

Là où Maran décrivait, Damas frappe. Ses vers, courts et syncopés, empruntent au jazz leur nervosité. Sa colère est sèche, répétitive, physique. Il écrit l’assimilation forcée comme une violence faite au corps, à la langue, à la mémoire.

Au programme

Ouverture et intention du soir

Mise en contexte : Damas, la Guyane, Paris, la Négritude

Lecture à voix haute

Arpentage collectif

Discussion

Clôture : prochaine lecture annoncée

Nous pratiquerons l’arpentage lors de cette séance : chaque participant reçoit sur place un ou deux poèmes à explorer, puis restitue au groupe une image, un mot, une question. De ces fragments naît un tissage collectif.

Pas besoin d’être spécialiste : il suffit de se laisser traverser par le texte.

Vous n’étiez pas là à la précédente séance ?

Chaque séance se suffit à elle-même. Vous pouvez rejoindre le cercle à tout moment

Il n’est pas obligatoire d’avoir lu le livre en entier pour participer à ce premier rendez-vous.

Vous pouvez également amener un autre livre de Léon-Gontran Damas que vous présenterez : nous en informer lors de l’inscription.

Leon-Gontran Damas par Alexia de Saint John’s IA artworks ; Crédits : Alexia de Saint John’s

Pourquoi Le Jardin de minuit ?

Dans les sociétés créoles, la Parole de nuit porte les récits fondateurs, les questionnements interdits, les transmissions essentielles. C’est à cette heure suspendue, entre chien et coq, que les voix se libèrent et que les textes oraux se révèlent.

Le Jardin de Minuit réactive cette tradition orale : un cercle où l’on lit ensemble, où chaque voix compte, où les œuvres du monde dialoguent avec notre présent.

Nous créons ainsi un espace où les discriminations peuvent être nommées, analysées, combattues collectivement?

Les rendez-vous mensuels du Jardin de Minuit.

Durant ces prochaines rencontres mensuelles, nous cheminerons de René Maran à nos contemporains jusqu’au SILEK (Salon International du Livre de l’Espace Kréyolophone) qui aura lieu Paris du 22 au 24 mai 2026.

Lieu

11 décembre 2025

19h > 21h00 (rdv 18h30)

Maison des Associations (MVAC13) 11 rue Caillaux, 75013 Paris

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes. A partir de 17 ans.

Maison des associations 11, rue caillaux 75013 Paris

https://lespontsdelespoir.vision/ lespontsdelespoir@gmail.com