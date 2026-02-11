Paris les plus belles chansons françaises par Christelle Loury Lézinnes

Paris les plus belles chansons françaises par Christelle Loury

Salle Polyvalente Lézinnes Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Piaf, Aznavour, Brel, Montand, Barbara, Hardy, Gréco, Trenet, Ferrat, Lama, Legrand, Ferré, Bécaud…. .

Salle Polyvalente Lézinnes 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté leslezardsdelezinnes@gmail.com

