Paris les plus belles chansons françaises par Christelle Loury Lézinnes samedi 28 mars 2026.
Salle Polyvalente Lézinnes Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Piaf, Aznavour, Brel, Montand, Barbara, Hardy, Gréco, Trenet, Ferrat, Lama, Legrand, Ferré, Bécaud…. .
Salle Polyvalente Lézinnes 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté leslezardsdelezinnes@gmail.com
English : Paris les plus belles chansons françaises par Christelle Loury
