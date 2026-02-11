Paris les plus belles chansons françaises par Christelle Loury Lézinnes

Paris les plus belles chansons françaises par Christelle Loury Lézinnes samedi 28 mars 2026.

Paris les plus belles chansons françaises par Christelle Loury

Salle Polyvalente Lézinnes Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Piaf, Aznavour, Brel, Montand, Barbara, Hardy, Gréco, Trenet, Ferrat, Lama, Legrand, Ferré, Bécaud….   .

Salle Polyvalente Lézinnes 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   leslezardsdelezinnes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Paris les plus belles chansons françaises par Christelle Loury

L’événement Paris les plus belles chansons françaises par Christelle Loury Lézinnes a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois