Paris : l’image à l’épreuve de l’esprit Galerie 24b Paris

J’AI FAIT LA SAISON DANS CETTE BOÎTE CRÂNIENNE est une exposition collective présentée à Paris du 7 au 27 mars 2026, en association avec la Semaine du Dessin Paris. Empruntant son titre à Alain Bashung, elle propose une lecture psychologique et sensible de l’image, attentive aux formes contemporaines de l’enfermement intérieur, de la dissociation et de la projection de l’autre en soi. Conçue comme un parcours expérientiel, l’exposition réunit les œuvres de Jean-Luc Verna (artiste invité), Alice Salvador, Joël Person, Christina Simandirakis, Paola Di Prima, NACO PARIS, Pascal Bruandet, Phénix Varbanov, Gabriel Maz, Nicolas Habas, MA(ë)L, Edwart Vignot et Bastien Vittori, dans un espace pensé comme un lieu de décantation où l’image permet d’observer ce qui, en nous, continue de se clore ou de s’ouvrir.

Commissaire : Matis Leggiadro.

Gratuit.

Vernissage le 7 mars 2026 à partir de 14h, soirée à partir de 18h. Performances d’Alice Salvador et de Phénix Varbanov.

Paris : une exposition psychologique exceptionnelle, du dessin à la vidéo.

Du samedi 07 mars 2026 au vendredi 27 mars 2026 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-07T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T00:59:59+01:00

Date(s) :

Galerie 24b 24 bis, rue Saint-Roch 75001 Paris



Afficher la carte du lieu Galerie 24b et trouvez le meilleur itinéraire

