Paris Manga by TGS de retour les 14 & 15 mars 2026 ! Parc des Expositions – Paris Nord Villepinte Villepinte

Paris Manga & Sci-Fi Show by TGS 39e Edition est le Festival de la Pop Culture dans lequel vous plongerez dans les différents univers du Manga, du Cinéma, de la Série Télé, de l’Animation, du Comics, du Jeu Vidéo et de la culture Web. Vous y trouverez de nombreuses animations, de la culture Asiatique aux divertissements et activités de la culture geek. Une expérience inoubliable avec de nombreux invités, artistes et intervenants prestigieux. Un événement pour toute la famille !

De Harry Potter au Seigneur des Anneaux

Cette année vous pourrez notamment retrouver des acteurs américains avec la présence de Jason Isaacs (Harry Potter), de Craig Parker (Le Seigneur des Anneaux) ou encore d’Emily Swallow (Supernatural, The Mandalorian).

Nous aurons également des invités français ! Plusieurs comédiens de doublage seront présents comme Yoann Sover (Zac Efron), Claire Guyot (Sarah Michelle Gellar), ou encore Damien Witecka (Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire).

Nous recevrons également des comédiens de l’univers de Scènes de Ménages comme Patrick Préjean ou des Mystères de l’Amour avec Elsa Esnoult et Magalie Madison.

Les vidéastes ne seront pas en manque avec la présence de Farod, Dooms ou Baggy Dessine entre autres.

Vous pouvez retrouver la liste complète de nos invités ainsi que de nos animations sur notre site internet.

Nous vous attendons nombreux les 14 & 15 mars au Parc des Expos de Villepinte – Hall 7 !

Le salon de la pop culture parisien revient pour sa 39ème édition les 14 & 15 mars au Parc des Expos de Villepinte !

Du samedi 14 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026 :

dimanche

de 09h30 à 18h00

samedi

de 09h30 à 19h00

payant Public jeunes et adultes.

Parc des Expositions – Paris Nord Villepinte ZAC Paris Nord 2 93420 Villepinte

https://www.parismanga.fr/ +33582950406 contact@tgsevents.com https://www.facebook.com/ParisMangaSciFiShow/ https://www.facebook.com/ParisMangaSciFiShow/ https://x.com/ParisManga



