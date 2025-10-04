Paris Manga Octobre 2025, le salon pop culture parisien Parc des Expositions – Paris Nord Villepinte Villepinte

Paris Manga Octobre 2025, le salon pop culture parisien Parc des Expositions – Paris Nord Villepinte Villepinte samedi 4 octobre 2025.

Animations, rencontres et activités geek

Paris Manga & Sci-Fi Show by TGS 38e Edition est le Festival de la Pop Culture dans lequel vous plongerez dans les différents univers du Manga, du Cinéma, de la Série Télé, de l’Animation, du Comics, du Jeu Vidéo et de la culture Web. Vous y trouverez de nombreuses animations, de la culture Asiatique aux divertissements et activités de la culture geek. Une expérience inoubliable avec de nombreux invités, artistes et intervenants prestigieux. Un événement pour toute la famille !

De Harry Potter à Stargate

Cette année vous pourrez notamment retrouver des acteurs américains avec la présence d’Evanna Lynch (Harry Potter), de Manu Bennett (Arrow), de Corin Nemec (Stargate SG-1) ou encore de Joe Flanigan (Stargate Atlantis).

Nous aurons également des invités français ! Plusieurs comédiens de doublage seront présents comme Adeline Chetail (Jinx dans Arcane), Benoît Du Pac (Luigi dans Super Mario Bros Le Film), Maïk Darah (voix de Whoopi Goldberg) et Anaïs Delva (Elsa dans La Reine des Neiges). Les vidéastes ne seront pas en manque avec la présence de Sora, Benzaie ou Gastronogeek entre autres.

Vous pouvez retrouver la liste complète de nos invités ainsi que de nos animations sur notre site internet.

Nous vous attendons nombreux les 4 & 5 octobre au Parc des Expos de Villepinte – Hall 5A !

Du samedi 04 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

samedi

de 09h30 à 19h00

dimanche

de 09h30 à 18h00

payant Public jeunes et adultes.

Parc des Expositions – Paris Nord Villepinte ZAC Paris Nord 2 93420 Villepinte

