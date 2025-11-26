PARIS NAUTIC SHOW 2025 – ENTRÉE – PARIS NAUTIC SHOW – PARC DES EXPOSITIONS PARIS – LE BOURGET Le Bourget

PARIS NAUTIC SHOW 2025 – ENTRÉE – PARIS NAUTIC SHOW Début : 2025-11-26 à 00:00. Tarif : – euros.

PARC DES EXPOSITIONS PARIS – LE BOURGET :PARIS NAUTIC SHOWDu 26 au 30 novembre 2025.Aux portes de Paris, la filière nautique se réunit pour 5 jours de rencontres, de découvertes et d’affaires autour d’un secteur en pleine évolution. Plus qu’un salon, c’est un rendez-vous fédérateur, tourné vers l’avenir, qui met en lumière l’innovation, la transition écologique et la richesse des destinations maritimes, fluviales et littorales. Voiliers, bateaux à moteur, glisse, tourisme bleu, solutions bas carbone, motorisations alternatives, matériaux durables… toutes les facettes du nautisme seront représentées, offrant un panorama complet du nautisme français et international.

PARC DES EXPOSITIONS PARIS – LE BOURGET . 93350 Le Bourget 93