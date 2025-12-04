Paris New York Noyon

Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 6 – 6 – 16

Début : 2025-12-04 20:30:00

Chant lyrique | Tout public | Romain Dayez et Paul Beynet

Deux des artistes en résidence au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, Romain Dayez, baryton et Paul Beynet au piano nous emmènent pour une soirée éclatante de Paris à New York ! Prenez vos billets pour un voyage où vous pourrez entendre des airs parmi les plus connus de la comédie musicale, de l’opérette et de la chanson française. En passant par les célèbres extraits de West side Story ou encore Singing’in the rain, aux chansons françaises de Ray Ventura et Henri Salvador, la palette variée de ce programme ne manquera pas de vous émerveiller !

Événement organisé dans le cadre du Festival « En Voix ! » Hauts-de-France.

Réservation https://billetterie.noyon.fr/

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

