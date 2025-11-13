Paris Photo 2025 Grand Palais Paris

Paris Photo accueille cette année une présentation exceptionnelle de la Collection d’Estrellita B. Brodsky, l’une des plus importantes collections privées consacrées aux arts latino-américains.

Estrellita B. Brodsky à l’honneur

Première présentation d’envergure de la collection Brodsky en Europe, The Last Photo rassemblera plus de soixante œuvres, des années 1940 à aujourd’hui, sous le commissariat de José Esparza Chong Cuy et Marie Perennès. Présentée dans la galerie sud-est du Grand Palais, l’exposition mettra en avant des artistes tels que Diane Arbus, Bernd et Hilla Becher, Paz Errázuriz, Fernell Franco, Leo Matiz, Vik Muniz, ainsi que des figures plus jeunes comme Regina José Galindo, Tania Franco Klein et Pablo López Luz. Réunissant des photographies traditionnelles ainsi que des procédés tels que la sérigraphie, la photocopie et la vidéo, l’exposition interroge la photographie comme médium en constante mutation – un médium qui reflète autant qu’il complexifie notre compréhension de la vérité, de la mémoire et de la représentation.

La collection est à découvrir dans la galerie Sud-Est au rez-de-chaussée du Grand Palais.

Avec : Vito Acconci, Laura Aguilar, Diane Arbus, Bernd and Hilla Becher, Iván Candeo, Miguel Fernández de Castro, Donna Conlon, Eugenio Dittborn, Paz Errázuriz, Esther Ferrer, Fernell Franco, Tania Franco Klein, Regina José Galindo, Paolo Gasparini, Beatriz González, Ion Grigorescu, Martine Gutierrez, Jonathan Harker, Hudinilson Jr., Judy Glickman Lauder, Aníbal López, Pablo López Luz, Leo Matiz, Hermanos Mayo, Ana Mendieta, Delilah Montoya, Vik Muniz, Claudio Perna, Rosângela Rennó, Sophie Rivera, Lotty Rosenfeld et Melanie Smith.

Mais encore ?

Paris Photo propose une programmation culturelle dense qui en fait le rendez-vous incontournable des acteurs du marché : l’exposition inédite d’une collection, les conversations, les book talks, le parcours Elles × Paris Photo, les signatures,

le Prix du livre Paris Photo–Aperture, les expositions de nos partenaires et bien plus encore. A retrouver ici.

Depuis sa création en 1997, Paris Photo est un événement incontournable de la scène culturelle parisienne, réunissant chaque année les galeries internationales les plus renommées de la photographie contemporaine et moderne. La foire contribue à renforcer la position de Paris comme capitale culturelle grâce à des expositions inédites, une programmation soignée, des partenariats institutionnels majeurs et des initiatives artistiques publiques engageantes.

La prochaine édition de Paris Photo se tiendra du 13 au 16 novembre 2025 au Grand Palais.

Du jeudi 13 novembre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-13T01:00:00+01:00

fin : 2025-11-17T00:59:59+01:00

Date(s) :

Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris

Métro -> 1 : Champs-Élysées – Clemenceau (Paris) (215m)

Bus -> 7293 : Grand Palais (Paris) (106m)

Vélib -> Petit Palais (171.23m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33147566469 https://www.facebook.com/parisphotofair https://www.facebook.com/parisphotofair https://twitter.com/ParisPhotoFair