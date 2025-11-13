Paris Photo Grand Palais Paris
Paris Photo Grand Palais Paris jeudi 13 novembre 2025.
Paris Photo
Paris Photo, première foire internationale dédiée au medium photographique, se tient chaque année sous la verrière du Grand Palais à Paris.
Grand Palais 3 avenue du Général Eisenhower Paris 75008 Paris Île-de-France
English :
Paris Photo, the first international fair dedicated to the photographic medium, is held every year under the glass roof of the Grand Palais in Paris.
German :
Paris Photo, die erste internationale Messe, die dem Medium Fotografie gewidmet ist, findet jedes Jahr unter dem Glasdach des Grand Palais in Paris statt.
Italiano :
Paris Photo, la principale fiera internazionale dedicata al mezzo fotografico, si tiene ogni anno sotto il tetto di vetro del Grand Palais di Parigi.
Espanol :
Paris Photo, la principal feria internacional dedicada al medio fotográfico, se celebra cada año bajo el techo de cristal del Grand Palais de París.
