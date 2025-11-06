Paris pour l’Emploi 2025 Place de la Concorde Paris 8ème Paris

Paris pour l'Emploi 2025

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’une orientation, de conseils ou de mobilité professionnelle ?

Ne manquez pas le rendez-vous incontournable parisien pour l’emploi !

L’entrée est libre et gratuite sur inscription, dès le 15 octobre, via la plateforme oui-emploi.fr.

Une seule formalité : se munir de son CV ! Le salon s’adresse à tous les profils, niveaux de compétences, qualification et expérience.

Retrouvez sur la plateforme toutes les ressources du salon jusqu’au 29 novembre :

Forum en ligne : Échangez et networkez à distance

Offres d’emploi : Découvrez des opportunités adaptées à votre profil

Brochure digitale : Toutes les infos clés à disposition

Espace dédié : Un accompagnement spécifique pour les travailleurs en situation de handicap

L’événement inclut 27 conférences sur des thématiques variées, pour enrichir les échanges et les réflexions professionnelles.

Plus de

1 000 chargés de recrutement seront mobilisés pour vous rencontrer.

Le salon « Paris Pour l’Emploi » revient les 6 et 7 novembre 2025 de 10h à 18h. Pour ceux qui préfèrent une approche digitale, l’événement sera accessible en ligne à tous dès le 15 octobre sur oui-emploi.fr.

gratuit Tout public.

Place de la Concorde 75008 Paris

https://www.oui-emploi.fr info@carrefoursemploi.org