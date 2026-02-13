Paris pour l’emploi des jeunes 2026, Paris Montreuil expo, Montreuil

Paris pour l’emploi des jeunes 2026 Jeudi 19 février, 10h00 Paris Montreuil expo Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T10:00:00+01:00 – 2026-02-19T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T10:00:00+01:00 – 2026-02-19T17:00:00+01:00

Paris pour l’emploi des jeunes est le salon incontournable pour les jeunes en recherche d’emploi !

Des offres d’emploi et de formations (environ 300 métiers représentés) sont proposées dans divers secteurs d’activité de l’économie.

C’est l’occasion de rencontrer des employeurs qui recrutent pour un CDI, un CDD, ou des apprentis ou encore pour un stage…

L’Agence Oriane sera présente et proposera ses nombreux services :

Présentation des dispositifs de la Région : aide au permis, aide à la formation (métiers en tension),

Information à l’orientation (tablettes à disposition),Services Oriane : offres de stages et alternance, mise en relation avec des professionnels en poste, ou avec des étudiants, entretiens individuels avec les chargés d’information à l’orientation,

Présentation de l’application Labaz,

Découverte métiers avec des casques de réalité virtuelle,

Accompagnement à la recherche de formation,

Utilisation de l’agent IA conversationnel vocal et textuel.

L’accès au salon est libre et ouvert à tous, gratuit et sans pré-inscription. Pensez à vous munir de plusieurs CV !

Paris Montreuil expo 128 rue de Paris 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrefoursemploi.org/minisites4/parisjeune2026/presentation.php?reference=parisjeune2026 »}]

14ème édition du salon Paris pour l’emploi dédié aux jeunes en recherche d’emploi orientation emploi