Paris Protège : atelier numérique Club seniors Glacière PARIS

Un conseiller numérique vous informe et sensibilise à la sécurité informatique.

Atelier numérique de sensibilisation : mots de passe.

Le mardi 25 novembre 2025

de 10h15 à 12h00

gratuit

Sur inscription auprès de l’organisateur

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-25T11:15:00+01:00

fin : 2025-11-25T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-25T10:15:00+02:00_2025-11-25T12:00:00+02:00

Club seniors Glacière 69, rue de la Glacière 75013 PARIS

https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048