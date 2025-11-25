Paris Protège : atelier numérique Club seniors Glacière PARIS
Paris Protège : atelier numérique Club seniors Glacière PARIS mardi 25 novembre 2025.
Un conseiller numérique vous informe et sensibilise à la sécurité informatique.
Atelier numérique de sensibilisation : mots de passe.
Le mardi 25 novembre 2025
de 10h15 à 12h00
gratuit
Sur inscription auprès de l’organisateur
Public adultes.
Club seniors Glacière 69, rue de la Glacière 75013 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048