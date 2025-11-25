Paris Protège : atelier numérique Club seniors Jeanne d’Arc (121) PARIS
Paris Protège : atelier numérique Club seniors Jeanne d’Arc (121) PARIS mardi 25 novembre 2025.
Un conseiller numérique intervient pour sensibiliser aux risques numériques.
Cybersécurité, atelier d’information et de prévention
Le mardi 25 novembre 2025
de 15h30 à 17h00
de 14h00 à 15h30
gratuit
Sur inscription auprès de l’organisateur
Public adultes.
Club seniors Jeanne d’Arc (121) 121, rue Jeanne d’Arc 75013 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048