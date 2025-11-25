Paris Protège : atelier numérique Club seniors Jeanne d’Arc (121) PARIS

Un conseiller numérique intervient pour sensibiliser aux risques numériques.

Cybersécurité, atelier d’information et de prévention

Le mardi 25 novembre 2025

de 15h30 à 17h00

de 14h00 à 15h30

gratuit

Sur inscription auprès de l’organisateur

Public adultes.

Club seniors Jeanne d’Arc (121) 121, rue Jeanne d’Arc 75013 PARIS

https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048