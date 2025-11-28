Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Paris Protège : atelier vente frauduleuse de calendriers Club seniors Les Reculettes PARIS

Un conseiller numérique intervient sur la prévention de la vente frauduleuse

Prévention de la vente frauduleuse de calendriers
Le vendredi 28 novembre 2025
de 14h15 à 15h15
gratuit

Sur inscription auprès de l’organisateur

Public adultes.

Club seniors Les Reculettes 21-25, rue des Reculettes  75013 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048