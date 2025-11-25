Paris Protège – Conférence Club seniors Château des Rentiers PARIS
Paris Protège – Conférence Club seniors Château des Rentiers PARIS mardi 25 novembre 2025.
Prévention et sécurité, les missions de la police
Conférence sur l’histoire de la police, prévention et sécurité
Le mardi 25 novembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit
Sur inscription auprès de l’organisateur
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-25T15:30:00+01:00
fin : 2025-11-25T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-25T14:30:00+02:00_2025-11-25T16:00:00+02:00
Club seniors Château des Rentiers 120, rue du Château des Rentiers 75013 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048