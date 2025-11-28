Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Paris Protège – Conférence Club seniors Mouffetard PARIS

Paris Protège - Conférence Club seniors Mouffetard PARIS

Paris Protège – Conférence Club seniors Mouffetard PARIS vendredi 28 novembre 2025.

Conférence débat sur la prévention des malveillances et escroqueries

Conférence sur les malveillances et les escroqueries
Le vendredi 28 novembre 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit

Sur inscription auprès de l’organisateur

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-28T15:00:00+01:00
fin : 2025-11-28T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-28T14:00:00+02:00_2025-11-28T16:00:00+02:00

Club seniors Mouffetard 20, rue Ortolan  75005 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048