Paris Protège – Conférence Club seniors Poliveau PARIS mercredi 26 novembre 2025.

Conférence débat sur la protection contre les malveillances et les escroqueries

Le mercredi 26 novembre 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit

Sur inscription auprès de l’organisateur

Public adultes.

Club seniors Poliveau 2, rue Poliveau  75005 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048