Paris Protège – Conférence Club seniors Poliveau PARIS
Paris Protège – Conférence Club seniors Poliveau PARIS mercredi 26 novembre 2025.
Conférence débat sur la protection contre les malveillances et les escroqueries
Conférence sur les malveillances et les escroqueries
Le mercredi 26 novembre 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit
Sur inscription auprès de l’organisateur
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-26T15:00:00+01:00
fin : 2025-11-26T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-26T14:00:00+02:00_2025-11-26T16:00:00+02:00
Club seniors Poliveau 2, rue Poliveau 75005 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048