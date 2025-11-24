Paris protège contre toutes les formes de malveillance, violence et maltraitance

Durant une semaine, une série d’ateliers, de conférences et de points de rencontre et d’information avec la police municipale dans l’espace public est organisée pour lutter contre toutes les formes de maltraitances envers les personnes vulnérables.

Ce programme se déploie dans divers lieux de la capitale et vise à sensibiliser et à informer le public sur les négligences, les violences, les arnaques et autres abus dont peuvent être victimes les plus fragiles d’entre nous.

Ces événements proposent une approche proactive et éducative, permettant aux participants d’acquérir des connaissances précieuses et des réflexes essentiels pour protéger les personnes vulnérables.

Les sessions sont animées par des experts et des professionnels engagés, offrant une expertise et des conseils pratiques pour faire face aux situations de maltraitance.

Consultez le programme détaillé ci-dessous et rejoignez-nous pour faire de cette semaine un moment fort de mobilisation et de solidarité.

Une semaine pour informer, sensibiliser et protéger les Parisiennes et Parisiens vulnérables.

Du lundi 24 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

gratuit sous condition

Tous les ateliers et conférences sont gratuits, certains sont en accès libre d’autres nécessitent une inscription préalable.

Consulter la page de l’évènement pour vous inscrire le cas échéant.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-24T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-01T00:59:59+01:00

Date(s) :



https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048