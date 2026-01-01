Paris Randos Nature au Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris Paris

Paris Randos Nature est un nouveau salon grand public dédié à la randonnée et aux pratiques outdoor sous toutes leurs formes : randonnée pédestre, trail, vélo, itinérance et van life. L’événement se déroule du 30 janvier au 1er février 2026 au Parc Floral de Paris et s’adresse à tous les publics, du débutant au pratiquant confirmé, ainsi qu’aux familles et aux curieux.

Pendant trois jours, le salon réunit exposants, marques, fédérations, associations, destinations et athlètes autour d’animations, de zones de test, d’ateliers pratiques, de tables rondes, d’un festival de films et d’espaces dédiés aux enfants, dans un cadre naturel au cœur de Paris.

Tarifs Normaux :

E-Billet : 4€

Individuel sur place : 5€

Tarifs Spéciaux :

Entrée enfants moins de 12 ans : GRATUIT

Entrée PSH : GRATUIT

Du vendredi 30 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

payant Tout public.

Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.parisrandosnature.fr/fr/tout-savoir-sur-la-premiere-edition-du-salon-paris-randos-nature



