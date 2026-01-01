Paris Randos Nature : le salon 100% dédié à la randonnée et à l’outdoor Parc Floral de Paris Paris

Pendant trois jours, le salon mettra en avant toutes les pratiques liées à la découverte de la nature : randonnée pédestre, trail, vélo et vanlife.

Pensé come un évènement accessible à tous, Paris Randos Nature a pour objectif de rassembler celles et ceux qui souhaitent se reconnecter à la nature, s’informer, s’inspirer et préparer leurs prochaines excursions en plein air.

Le salon réunira marques références d’équipement, destinations, fédérations, associations, professionnels de renommée de l’outdoor.

À Paris Randos Nature 2026, petits et grands trouveront de quoi s’émerveiller et s’inspirer. Les enfants pourront s’amuser et développer leur créativité dans la Zone Kids, tandis que la Zone Test permettra à tous de tester des équipements outdoor sur un parcours expérientiel pour plus de réalisme.

Les ateliers pratiques offriront des conseils personnalisés pour progresser et découvrir de nouvelles pratiques.

Les ambassadeurs sportifs partageront expériences et passion pour l’outdoor, et les tables rondes proposeront des échanges enrichissants sur des thèmes variés.

Enfin, le festival des films proposera des documentaires et films inspirants sur le trail, le vélo, la randonnée et la van life. Un programme complet pour vivre pleinement la nature, apprendre, tester et s’inspirer !

Du vendredi 30 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

payant

4 euros

Gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-30T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-01T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-30T10:00:00+02:00_2026-01-30T19:00:00+02:00;2026-01-31T10:00:00+02:00_2026-01-31T19:00:00+02:00;2026-02-01T10:00:00+02:00_2026-02-01T18:00:00+02:00

Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris



Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris


